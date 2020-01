Emre Can potrebbe lasciare la Juventus giò a gennaio. L’ipotesi di uno scambio con Paredese sembra però essersi raffreddata.

In stallo. Può essere senza alcun dubbio definitiva così la situazione di Emre Can. Il centrocampista appare destinato a lasciare la Juventus nel mercato di gennaio. L’ex Liverpool è infatti una sorta di separato in casa, perché Sarri non lo considera parte integrante del progetto tecnico-tattico.

Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: salta lo scambio con Paredes?

L’ipotesi più probabile per il tedesco prevede il suo approdo al Paris Saint-Germain. Un passaggio che però è legato al buon esito dello scambio con Paredes. A mancare al momento sarebbe infatti una base di accordo tra le due società. Le condizioni dei transalpini sarebbero infatti ritenute inaccettabile per la Juventus.

Ed è probabilmente per questo che, secondo quanto riportato e svelato da ‘Il Corriere dello Sport’, in pole per Emre Can ora potrebbe esserci il Borussia Dortmund. Il più grande ostacolo per i gialloneri è però rappresentato dalle richieste della Vecchia Signora, che non sembrerebbe disposta a scendere sotto i 30 milioni di euro. Insomma. il tutto sembra destinato a trasformarsi in una piccola telenovela. La conclusione potrebbe arrivare a breve.

