Calciomercato Juventus attivo più che mai sul futuro. I bianconeri infatti sono pronti a raccogliere colpi di scena molto importanti con l’acquisto di Jean Claude Ntenda.

Stamattina il classe 2002, arrivato dal Nantes, è stato al JMedical per effettuare delle visite mediche con la squadra bianconera. Si tratta di un colpo importante perché i bianconeri hanno anticipato con grande intelligenza le squadre che avevano lanciato la concorrenza.

Calciomercato Juventus, UFFICIALE: ecco Jean Claude Ntenda

Calciomercato Juventus pronto a regalare sorprese con l’acquisto di Jean Claude Ntenda. Nato a Champigny-sur-Marne il 3 settembre del 2002 è un terzino di sinistra di grande spinta che ha delle qualità molto importanti sia nel gioco di squadra che nella proposizione nelle scorribande individuali. Cresciuto nel Nantes in patria viene considerato un vero e proprio fenomeno per il futuro. In molti l’hanno già indicato come possibile erede di Patrice Evra.

