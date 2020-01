Calciomercato Juventus, il grande colpo può essere Donnarumma

Calciomercato Juventus che si arricchisce di un nuovo grande nome per il futuro. Non è un mistero che la società bianconera non stia lavorando solo per questo campionato, ma anche per rendere migliore la squadra negli anni futuri che verranno. Ne è un fulgido esempio l’acquisto di Kulusevski, gioiellino del Parma ma prelevato dall’Atalanta. Potrebbe essere solo il primo di una serie di acquisti improntati al futuro.

LEGGI ANCHE –>> Roma-Juventus, le probabili formazioni

E il grande nome che circola nelle ultime ore – come sottolinea anche Sportmediaset – è quello di Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan ormai da tempo viene accostato ai bianconeri, ma la prossima estate potrebbe essere quella giusta per cambiare casacca. A curare i suoi interessi c’è Mino Raiola. Il contratto di Donnarumma con il Milan scadrà a giugno del 2021 e la Juventus sarebbe pronta ad offrire una somma di nove milioni a stagione.

Calciomercato Juventus, si lavora al rinnovo di Szczesny

La Juventus al momento può contare su un portiere di grande affidabilità come Szczesny, il cui rendimento finora è stato decisamente soddisfacente. Tant’è che si sta lavorando anche al suo rinnovo. Il suo contratto scade a giugno 2021 e l’intenzione del club è quello di prolungare l’accordo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK