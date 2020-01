Le probabili formazioni di Roma Juventus vedono un duello importante in attacco per Maurizio Sarri: gioca Dybala o Higuain accanto a Ronaldo? Le ultime.

Ci saranno parecchie novità di formazione in Roma Juventus, partita che si giocherà all’Olimpico di Roma domenica sera alle ore 21:00 e sarà un vero e proprio match di cartello di questa giornata di Serie A.

Il tema più scottante in casa bianconera è il ballottaggio tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain: la loro staffetta proseguirà anche in questa gara oppure, al contrario, i due verranno schierati insieme nel tridente?

Al momento la Joya sembra essere ancora favorita sul Pipita in quanto Maurizio Sarri non sembra avere intenzione di dare spazio al tridente ultra-offensivo, preferendo un modulo più contenitivo, con Ramsey sulla trequarti favorito su Bernardeschi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Cristiano Ronaldo e Buffon, arriva un altro riconoscimento internazionale

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Probabili Formazioni Roma Juventus: Demiral dal 1′

In difesa, invece, anche in questa partita Maurizio Sarri dovrebbe affidarsi a Mehri Demiral accanto a Leonardo Bonucci: saranno nuovamente loro a comporre la coppia di difensori centrali, con buona pace di De Ligt che si accomoderà nuovamente in panchina.

Dopo l’esplosione dell’ex giocatore del Sassuolo, infatti, l’olandese non ha di fatto più trovato spazio nelle rotazioni di Maurizio Sarri, complici anche delle ottime prestazioni del ragazzo che, come lui, è arrivato in estate ed ha saputo aspettare il suo momento.

In difesa, invece, sulle fasce sono confermatissimi i titolari che saranno come sempre Cuadrado ed Alex Sandro, mentre in mediana nessun dubbio, con Pjanic in cabina di regia ed il duo composto da Matuidi e Rabiot a fare gli interni di corsa e raccordo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Dybala infiamma il calciomercato della Juve. Novità all’orizzonte

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK