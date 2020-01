Calciomercato Juventus, nel mirino c’è anche Mertens

Calciomercato Juventus che si fa sempre più incandescente con il passare delle ore. La società bianconera in realtà sta già probabilmente guardando al futuro, anche se non disdegnerà qualche innesto già in questo gennaio del 2020. Nel mirino rimane il gioiellino della Fiorentina Federico Chiesa, giocatore di grande talento.

Calciomercato Juventus proiettato al futuro

Ma c’è un altro attaccante che stuzzica la fantasia di diversi club, tra cui appunto la Juventus. Stiamo parlando di Dries Mertens, il cui contratto con il Napoli scadrà nel prossimo mese di giugno. L’attaccante conosce benissimo la serie A, ha segnato più gol di Maradona con la maglia dei partenopei e chiaramente fa gola a tutti, potendo firmare a parametro zero tra breve.

La Juventus avrebbe messo il belga nel mirino nella prossima stagione, anche se si sta cominciando a ipotizzare che il giocatore possa già muoversi in questa sessione di calciomercato. Il Napoli infatti ha tante pedine in attacco e il rapporto tra giocatore e società non è certo ai massimi storici.

Staremo dunque a vedere se i bianconeri cercheranno di stringere il cerchio oppure no. Di sicuro, ad ogni modo, il club dopo Kulusevski è intenzionato a rendere la squadra sempre più forte negli anni a venire. Non è un caso che i bianconeri starebbero seguendo con grande attenzione anche il centrocampista Tonali del Brescia.

