Calciomercato Juventus: arriva un giovane talento sudamericano

Il calciomercato della Juventus batte un colpo. E’ ufficiale infatti l’ingaggio da parte del club bianconero di un giovane di grandi prospettive.

Arriva infatti Matias Soulè, giocatore che arriva dal Velez Sarsfield. Classe 2003, si tratta di un’ala destra molto rapida e tecnica, che ha ovviamente enormi margini di crescita. I bianconeri ci puntano molto per il futuro. A ufficializzare l’accordo è stato lo stesso giocatore tramite Instagram.

“Molto felice di firmare il primo contratto come professionista – ha scritto il giovane talento sudamericano su Instagram – grazie alla Juve per la fiducia in me e grazie anche ai miei cari che mi hanno sempre sostenuto”. Adesso per lui inizia un’avventura italiana da vivere con grande intensità.

Juventus, è arrivato un altro talento dopo Kulusevski

Continuano dunque i colpi di calciomercato in ottica futura da parte del club bianconero. Non bisogna dimenticare infatti che la società ha già chiuso un importante acquisto per la prossima stagione, vale a dire quello di Dejan Kulusevski dall’Atalanta (ma il giocatore è in prestito al Parma). La volontà della dirigenza è quella di “bruciare” in questo modo la concorrenza su calciatori il cui valore tecnico e economico può crescere molto nei prossimi anni. Per questo motivo è lecito attendersi qualche altro colpo in entrata, ma in ottica futura.

