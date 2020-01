Demiral in gol, Roma Juventus: una rete speciale

Mehri Demiral ha realizzato il primo gol della partita Roma Juventus di oggi ma per il difensore centrale dei bianconeri questa è una rete speciale.

Nonostante sia stato per lui un giorno piuttosto triste dal momento che è dovuto uscire pochissimi minuti dopo a causa di un brutto infortunio, per Mehri Demiral la partita Roma Juventus è stata speciale: ha infatti realizzato il suo primo gol con la maglia dei bianconeri da quando quest’estate è arrivato a Torino dopo essere stato ceduto dal Sassuolo per 18 milioni di euro.

Il suo tocco -di stinco- su calcio di punizione perfetto battuto da Dybala è stato infatti vincente ed ha battuto tutta la difesa, complice un tocco di Mancini che è stato comunque importante nell’economia dell’azione.

Demiral gol Roma Juventus: prima rete in bianconero

Non c’è stato soltanto l’infortunio di Demiral questa sera durante Roma Juventus: anche Niccolò Zaniolo dei capitolini sembra avere subito un colpo molto forte che sembra avergli causato gravi problemi al ginocchio.

Il ragazzo infatti è uscito in barella con le lacrime agli occhi dal dolore e Mancini in tribuna ha iniziato a tremare alla possibilità di perdere il ragazzo in ottica Nazionale.

