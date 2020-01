Infortunio Zaniolo, Roma Juventus: il gesto di Pjanic commuove tutti

Grave infortunio Zaniolo durante Roma Juventus: il centrocampista esce in lacrime in barella, ma il gesto di Pjanic commuove tutti. Cos’ha fatto?

Gravissimo infortunio, almeno sulla carta, per Niccolò Zaniolo che è costretto ad uscire nel primo tempo di Roma Juventus. Il centrocampista classe 1999 ex Inter esce in lacrime in barella e tutti i suoi compagni si stringono a cerchio attorno a lui.

Tra le tantissime maglie giallorosse, però, ce n’è una bianconera: è quella di Miralem Pjanic. Il regista bosniaco, ex di turno dal momento che ha giocato nella capitale per tanti anni, nonostante non abbia mai giocato insieme a lui, è andato a rincuorarlo. Bellissimo gesto del bosniaco.

Infortunio Zaniolo, Roma Juventus: bel gesto di Pjanic

Il bel gesto di Pjanic non è passato inosservato ai tifosi allo Stadio Olimpico che hanno subito applaudito Zaniolo ma hanno anche notato che il ragazzo è andato a rincuorarlo.

Sembra essere qualcosa di grave per il trequartista dal momento che le lacrime sgorgavano abbondanti dai suoi occhi. Mancini in tribuna trema.

