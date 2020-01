L’infortunio di Merith Demiral può davvero cambiare il destino e il futuro di Daniele Rugani. L’ex Empoli ora potrebbe restare.

Tutto può cambiare. Potrebbe essere descritto così quello che potrebbe succedere in casa Juventus in questo calciomercato di gennaio. La partita di ieri contro la Roma ha infatti lasciato degli strascichi importanti. Il riferimento ovviamente è al grave infortunio di Merith Demiral.

Rugani resta alla Juventus, ESCLUSIVA: il ko di Demiral blocca tutto

Lesione del legamento crociato per il difensore turco ex Sassuolo. La stagione per lui è quindi praticamente finita. E ora quindi le strategie della società potrebbero radicalmente cambiare. I bianconeri si ritrovano al momento con soli tre centrali di ruolo in rosa, vista l’assenza di Chiellini: Bonucci, de Ligt e Rugani. E proprio il futuro di quest’ultimo appariva in bilico.

L’ex Empoli in questa sessione invernale sembrava destinato a salutare Torino. Tante le squadre interessate a lui. L’infortunio di Demiral però, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, cambierà il suo destino. Rugani resterà alla Juventus. Il ko del suo compagno di reparto ha convinto la Vecchia Signora a puntare ancora su di lui.

Rugani resta alla Juventus, le parole di Paratici

A far capire che la permanenza di Rugani non era un qualcosa di così improbabile erano state anche le parole di Paratici nel pre partita di ieri: “Rugani non si muove, anche perché dobbiamo vedere come si evolve la situazione di Chiellini. Per noi è un giocatore importante e ha giocato più di 100 partite con la Juventus. Ci si dimentica che ha giocato più del 50% delle gare ogni anno, magari forse perché è poco fashion ed è poco preso di mira dai giornali di gossip si sottovaluta”.

