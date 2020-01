Infortunio Demiral, il comunicato ufficiale della Juventus. Brutte notizie per il difensore turco: lesione crociato anteriore e menisco.

Una bruttisima notizia per la Juventus, che ha diramato poco fa il comunicato ufficiale sulle condizioni del difensore turco Demiral.

“Nel corso della partita di ieri sera Merih Demiral ha riportato la distorsione del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni.”

Infortunio Demiral, guai per Sarri

Davvero non ci voleva questo infortunio per Demiral, che nelle ultime partite era diventato titolare fisso, preferito a De Ligt e non solo per la pubalgia che aveva afflitto l’olandese. Il difensore turco aveva dato in coppia con Bonucci grande sicurezza al reparto arretrato, e poco prima di infortunarsi aveva anche segnato il suo primo gol ufficiale anche in bianconero.

Un infortunio grave, arrivato insieme a quello di Nicolò Zaniolo, che fa sorgere dei dubbi sulle condizioni del terreno di gioco dell’Olimpico. Davvero era indispensabile giocare due partite sullo stesso campo in due giorni consecutivi? Dopo Lazio-Napoli il terreno di gioco era in condizioni inaccettabili, come riferito anche da alcuni calciatori ieri sera tra cui Perotti della Roma.

Sta di fatto che la Juventus dovrà ora modificare le sue strategie di calciomercato. Pare scontata a questo punto la conferma di Rugani.

