Rugani al Cagliari, Calciomercato Juventus: l’offerta irrinunciabile

Daniele Rugani al Cagliari potrebbe essere una buona soluzione per il difensore centrale classe 1994 per trovare spazio altrove: arriva l’offerta giusta?

Daniele Rugani è un difensore centrale davvero affidabile. Ogni qual volta scende in campo è in grado di fornire prestazioni davvero importanti in termini di affidabilità, qualità ed attenzione in fase difensiva. La Juventus, però, non sembra essere più casa sua: da qualche tempo, infatti, il ragazzo è scivolato molto indietro nelle gerarchie di Maurizio Sarri divenendo poco a poco l’ultima scelta tra i cinque difensori centrali: il Cagliari se ne è accorto.

Già quest’estate, infatti, aveva intenzione di lasciare i bianconeri per provare un’esperienza altrove, con la Roma e qualche club di Premier League che erano interessati a lui salvo poi virare su altri obiettivi come Mancini e Smalling più alla portata dei giallorossi.

L’infortunio prima di Chiellini e poi di Demiral lo stanno bloccando tra le fila della Vecchia Signora: i rossoblu, però, sembrano voler fare sul serio per lui anche se Fabio Paratici per lui, così come per altri giocatori come Emre Can e Rabiot, ha le idee molto chiare: non verrà ceduto nessuno a gennaio.

Rugani al Cagliari, Calciomercato Juventus: tutto bloccato

Si era parlato qualche tempo fa anche dell’interesse piuttosto forte dell’Arsenal nei suoi confronti, tuttavia per Daniele Rugani è stato tutto un gran nulla di fatto.

La Juventus, inoltre, non sembra volersi privare di un ragazzo comunque davvero affidabile ed importante che, soprattutto, non ha un ingaggio elevato in proporzione ad altri top player che potrebbero sostituirlo.

Insomma, sembra che anche il Cagliari abbia trovato parecchie difficoltà per arrivare al ragazzo ex Empoli. Staremo a vedere che cosa accadrà.

