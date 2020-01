Video Gol Higuain Juventus Udinese: il Pipita sblocca il risultato all’Allianz Stadium. Ecco il gol dell’attaccante argentino. Clicca qui per vedere la rete.

Circa un quarto d’ora. Questo è ciò che è bastato e servito alla Juventus per sbloccare il risultato nel match contro l’Udinese, valido per gli ottavi di finale di Tim Cup. A siglare il gol è stato Gonzalo Higuain. E quella dell’attaccante argentino è stata un’autentica perla.

Video Gol Higuain Juventus Udinese: la sblocca il Pipita

A colpire e a rendere il tutto a dir poco spettacolare è stata infatti la rapida serie di passaggi con il connazionale e compagno di reparto Paulo Dybala. Tanti scambi in spazi stretti che hanno portato il Pipita in aerea di rigore. E da due passi uno come lui non poteva davvero sbagliare.

Una rete tanto bella quanto importante. Infatti la Juventus ha fatto quello che in questo tipo di partita può risultare e diventare la cosa più difficile e complicata, ossia sbloccare il risultato.

