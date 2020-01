Dopo tante indiscrezioni e tante voci, il futuro di Emre Can sembra esser stato finalmente decisione. La Juventus punterà ancora su di lui?

Il futuro di Emre Can è senza alcun dubbio uno degli argomenti di discussioni più importanti e interessanti di questa sessione di calciomercato di gennaio. Dopo tante voci e infinite indiscrezioni, la Juventus sembrerebbe aver preso la decisione finale sul destino del centrocampista tedesco.

Calciomercato Juventus, ecco la decisione su Emre Can

Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Sky Sport’, l’ex Liverpool dovrebbe essere reinserito da Maurizio Sarri nella lista Champions League per questa seconda parte della stagione. Il tutto sarebbe legato e dipenderebbe dall’infortunio rimediato da Khedira, che resterà fuori per ancora un po’ di tempo.

Al momento quindi è da escludere una partenza del 26enne in questa finestra invernale di calciomercato. La Juventus, dopo aver chiuso il colpo Kulusevski dall’Atalanta, non sembrerebbe aver alcun tipo di intenzione di acquistare altri giocatori in questo mese di gennaio. Ed è probabilmente per questo che il tedesco dovrebbe quindi restare a Torino. A meno di clamorosi colpi di scena e ribaltamenti di fronte, che però sembrano ormai sempre più improbabili.

