Kai Havertz è sul taccuino della Juventus da un bel po’ di mesi. Anche il Liverpool però ha messo gli occhi sul centrocampista del Bayer.

Kai Havertz è senza alcun dubbio uno dei talenti che si sta mettendo maggiormente in mostra in questa stagione. Le sue prestazioni e il suo valore hanno senza alcun dubbio attirato le attenzioni di molti top club europei, tra cui anche la Juventus.

Havertz alla Juventus, Calciomercato: occhio al Liverpool

I bianconeri hanno potuto ammirare il centrocampista del Bayer Leverkusen nelle sfide di Champions League. Le due partite potrebbero esser state un modo e un’occasione per sondare il terreno con il club tedesco e per verificare la fattibilità dell’operazione. Il pericolo maggiore potrebbe però essere rappresentato dalla nutrita concorrenza.

Infatti, secondo quanto riportato e rivelato dalla ‘Bild’, di soldi per strappare i giocatori ai teutonici ne servirebbero davvero tanti. Ed ecco che il Liverpool, campione d’Europa in carica, sarebbe pronto a offrire la bellezza di 125 milioni di euro. Una cifra a dir poco astronomica, ma che i Reds sarebbero disposti a investire, perché convinti del valore del classe ’99. Insomma, Havertz per la Juventus sembrerebbe, quantomeno al momento, allontanarsi. Nulla ovviamente può esser dato per certo, ma Paratici dovrò tirar fuori il coniglio dal cilindro. E di certo, viste le pretese del Leverkusen, sarà tutt’altro che semplice.

