Paul Pogba alla Juventus: l’assist di calciomercato potrebbe arrivare al Real Madrid in maniera inaspettata. Zidane può fare la differenza nell’affare.

Paul Pogba è da sempre un obiettivo molto caldo della Juventus che vuole riportare a Torino il centrocampista classe 1993 dopo che, ormai, il suo tempo al Manchester United sembra essere ormai del tutto finito. Il problema, tuttavia, va ricercato nella concorrenza che ormai da parecchio tempo ruota attorno a lui, uno su tutti il Real Madrid che è pronto a presentare un’offerta importante, ma è davvero così?

Già, perchè Zinedine Zidane stravede per lui ma, allo stesso tempo, continua a dare fiducia ai suoi giocatori: Valverde quest’anno è letteralmente esploso in mezzo al campo e sta letteralmente facendo la differenza, così come esiste l’idea di riportare alla base un talento fino a qualche anno fa inespresso come Odegaard, il quale sta facendo la differenza alla Real Sociedad.

Inoltre, fattore non marginale, ci sono altri obiettivi come ad esempio van de Beek che sembrano essere nomi paradossalmente molto più caldi rispetto al ragazzo francese campione del mondo: sarà davvero così oppure no?

Pogba alla Juventus, Calciomercato: cifre e dettagli

Il prezzo del cartellino di Paul Pogba è piuttosto alto e proprio per questo motivo spaventa parecchio la Juventus: il Manchester United chiede almeno 100 milioni di euro per lasciarlo partire, ma Fabio Paratici, CFO dei bianconeri, è disposto a spendere altre cifre, sicuramente inferiori rispetto a quanto richiesto dai Red Devils.

Un’assist vincente, oltre che da Zidane, potrebbe arrivare anche da un altro personaggio molto importante: stiamo parlando di Mino Raiola, che ha un ottimo rapporto con i bianconeri dopo l’affare che ha portato in estate De Ligt dall’Ajax. Insomma, per il momento bisognerà capire quali sono i margini di manovra della Vecchia Signora in termini economici. La società di Corso Galileo Ferraris è disposta a sacrificare parte del budget a disposizione del calciomercato per un giocatore del genere? Ai dirigenti l’ardua risposta.

