Kurzawa è uno dei tanti nomi finito sul taccuino della Juventus, alla ricerca di un terzino in questo calciomercato di gennaio. Ma c’è della concorrenza.

Il calciomercato di gennaio è oramai entrato sempre più nel vivo. La Juventus potrebbe, magari negli ultimi giorni di questa sessione invernale, mettersi alla ricerca di un rinforzo nel reparto terzini. Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza dei bianconeri. Uno di questi è senza alcun dubbio quello di Layvin Kurzawa.

Kurzawa alla Juventus, Calciomercato: concorrenza inglese

Il francese potrebbe rappresentare l’usato sicuro e quell’innesto di personalità ed esperienza che servirebbe alla Vecchia Signora per aumentare il livello della rosa dei piemontesi. Il 27enne tra l’altro dovrebbe liberarsi a parametro zero, in quanto il suo contratto con il Paris Saint-Germain scadrà a giugno. Le trattative per il rinnovo sembrano essersi oramai arenate.

La Juventus però dovrebbe con molta probabilità fare i conti con una nutrita concorrenza. Su Kurzawa infatti, secondo quanto riportato e rivelato da ‘Rmc Sport’, ci sarebbero l’Inter e l‘Arsenal. Ma sarebbero soprattutto i Gunners la squadra più attiva per portare in quel di Londra il classe ’92. Insomma, la destinazione Premier League sembra essere quella più probabile. I bianconeri però potrebbero studiare una strategia e un piano. Le vie del calciomercato d’altronde, si sa, sono infinite.

