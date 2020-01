Intercettazioni Bonucci, i commenti dei tifosi sui social

Stanno facendo davvero discutere molto sui social le intercettazioni riguardanti Leonardo Bonucci. Tifosi scatenati nel commentare la vicenda.

Facciamo un breve recap. Il Corriere della Sera ha pubblicato nella giornata odierna delle intercettazioni telefoniche risalenti all’agosto del 2018 in cui il difensore parla con i capi ultrà del tifo bianconero perché preoccupato di una possibile contestazione nei suoi confronti. Il difensore stava per tornare in bianconero dopo aver giocato per una stagione al Milan. Hanno fatto discutere soprattutto le parole rivolte dal giocatore a Fabio Trinchero, leader dei Viking indagato nell’ambito dell’inchiesta Last Banner. “Mi farebbe piacere quando torno dall’America, fare due chiacchiere per spiegarti come effettivamente sono andate le cose” scriveva il difensore.

Intercettazioni Bonucci, le reazioni sui social

Salvo sottolinea come quello che abbia fatto il centrale di Sarri non sia assolutamente rilevante a livello penale. “Tenere rapporti con ultras non è reato. A volte i tesserati lo fanno per quieto vivere. Ma in ogni caso la presunta rilevanza pubblica di un fatto non penale non può essere giustificazione per ledere il diritto sacrosanto alla privacy. #Bonucci è prima di tutto un cittadino” si legge in un tweet.

E c’è chi ad esempio pensa che quello del difensore bianconero non sia un caso isolato nel calcio italiano. “Ricevere dagli ultras la “benedizione” per poter tornare a “casa” è imbarazzante per chi l’ha chiesta e ancora di più per un sistema che in silenzio accetta certe dinamiche. Pensare, infatti, che #Bonucci sia un caso isolato del nostro calcio è da ingenui” si legge su Twitter.

O chi in ogni caso se la prende con la stampa: “#Bonucci per me come uomo vale zero, ma il tentativo grottesco di inserirlo in un’indagine penale sugli ultras è assurda e vergognosa. La solita stampa italiana di m..” scrive.

Insomma un caso che in queste ora sta facendo discutere tantissimo sui social e che sicuramente continuerà a farlo anche nei prossimi giorni.

