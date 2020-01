Orsolini e Corbo giocano a Fifa: quello che succede è inaspettato (Video)

Orsolini e Corbo giocano a Fifa e “comprano” il nuovo acquisto del Bologna. Quello che succede alla fine del video però è totalmente inaspettato.

Come sappiamo, da qualche ora Musa Barrow è un nuovo giocatore del Bologna. L’attaccante ex Atalanta, infatti, si è trasferito a titolo definitivo tra le fila dei felsinei. Per comunicare a tutti i tifosi ed amanti del calciomercato il nuovo acquisto il social media manager del club ha scelto un modo molto particolare, molto divertente e sicuramente d’impatto.

Nel video che è stato messo online in tutti i canali social e sul sito del club, infatti, ci sono Gianluca Corbo e Riccardo Orsolini, quest’ultimo con il cartellino che è anche stato per breve periodo della Juventus, che giocano a Fifa e decidono di acquistare proprio Barrow.

Tutto sembra essere normale fino a che, ad un certo punto, lo stesso calciatore si materializza in mezzo a loro inaspettatamente.

Orsolini e Corbo “comprano” Barrow a Fifa: il video diventa virale

Ecco il divertente video condiviso su tutti i canali social del Bologna in cui l’ex giocatore della Juventus (che non ha mai vestito i bianconeri ma il suo cartellino lo è stato) Riccardo Orsolini ed il giovane Gabriele Corbo giocano a FIFA e, inaspettatamente, in mezzo a loro sul divano appare proprio lui, il nuovo acquisto sia a Fifa sia dei felsinei nel campionato “reale” Musa Barrow.

Poco dopo è stato diramato anche il comunicato ufficiale del club che ne annuncia l’acquisto a titolo definitivo, ma sicuramente questa è stata una campagna promozionale davvero divertente che, siamo sicuri, diventerà ben presto virale. Un bel modo di fare comunicazione, complimenti.

✍️ | UFFICIALE BARROW È UN NUOVO GIOCATORE DEL BOLOGNA 🙌 Orsolini e Corbo ci hanno dato una mano 🎮😂#BenvenutoMusa #WeAreOne pic.twitter.com/RMOeR03EX3 — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) 17 gennaio 2020

✨ 𝗕𝗔𝗥𝗥𝗢𝗪 ✨ pic.twitter.com/DrN0VpUdCs — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) 17 gennaio 2020



