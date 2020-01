Juventus, Cristiano Ronaldo vince l’ennesimo premio

Alla Juventus Cristiano Ronaldo sta facendo davvero bene in questo periodo a tal punto che CR7 ha vinto l’ennesimo premio tra le fila dei bianconeri.

E’ stato un mese di dicembre davvero importante per Cristiano Ronaldo che ha vinto l’ennesimo premio della sua carriera, sebbene chiaramente questo non è paragonabile a quelli che ha ottenuto in passato: il giocatore è stato infatti nominato come il miglior giocatore del mese di dicembre dalla Juventus.

E’ lui infatti l’MVP dell’ultimo mese del 2019 grazie ai suoi gol, alle sue giocate a dir poco straordinarie e per il fatto che grazie al suo immenso carisma e talento è riuscito a portare i bianconeri agli ottavi di finale di Champions League.

Juventus, Cristiano Ronaldo giocatore del mese

Ecco il post che la Juventus ha pubblicato su tutti i suoi canali social, su Twitter su tutti, in cui ha celebrato il suo campione: CR7 sarà infatti celebrato durante Juventus Parma, partita valida come posticipo del campionato di Serie A e che si giocherà domenica sera alle ore 20:45 all’Allianz Stadium.

– Rullo di Tamburi 🥁- Il vincitore del premio #MVP of the Month Powered by @officialpes per il mese di dicembre è… 👇🏻 @Cristiano sarà premiato prima di #JuveParma da uno #JuventusMember 👍https://t.co/1gHv6Xa4GY pic.twitter.com/O5C4brJd1j — JuventusFC (@juventusfc) 17 gennaio 2020



