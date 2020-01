Calciomercato Juventus, nuova pretendente per Bernardeschi

Il Calciomercato Juventus è sempre più in ebollizione con il passare dei giorni, man mano che ci si avvicina alla conclusione del mese di gennaio.

Più volte si è detto di come i bianconeri stiano guardando a rinforzi non solo nell’immediato, ma anche guardando al futuro. Dopo Kulusevski infatti sono diversi i profili che Paratici sta tenendo d’occhio. Allo stesso tempo però si deve anche pensare a questo campionato, rispondendo ad un’Inter che sta mettendo a segno colpi importanti e non fa mistero di voler puntare allo scudetto.

Bernardeschi-Rakitic scambio possibile

Nei giorni scorsi si è parlato molto di un ipotetico scambio che vedrebbe coinvolte Juventus e Barcellona. Con i bianconeri che sarebbero pronti a mettere sul piatto Federico Bernardeschi per convincere i blaugrana a cedere Ivan Rakitic. Un centrocampista che ben abbina qualità e quantità e che farebbe molto comodo a Sarri, non solo in termini numerici. Dello scambio se ne è parlato molto anche in Spagna e rimane una pista percorribile.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Juventus, Pjaca importante per Sarri

Calciomercato Juventus: nuova pista per Bernardeschi

Ma c’è anche una nuova pista che riguarda il centrocampista bianconero. Secondo l’edizione odierna de “Il Tempo” la Roma vorrebbe intavolare una trattativa con la Juventus per arrivare a Bernardeschi. Puntando sul fatto che il giocatore nella capitale avrebbe più spazio e potrebbe mettersi in luce per non perdere i prossimi Europei. Per questo motivo preferirebbe i giallorossi ad altre piste estere. L’affare comunque è complicato visto che le cifre richieste per il calciatore sono molto alte per le casse della Roma.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK