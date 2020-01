E’ stato svelato un retroscena di calciomercato Juventus su Kulusevski, giocatore del Parma in prestito dall’Atalanta che l’anno prossimo sarà bianconero.

Durante Juventus Parma 2-1, partita dell’Allianz Stadium di Torino ieri sera, gli occhi tra le fila dei ducali erano puntati su un unico giocatore su tutti: stiamo parlando ovviamente di Kulusevski, che dall’anno prossimo vestirà la maglia dei bianconeri essendo stato acquistato in questo calciomercato di gennaio dalla società di Corso Galileo Ferraris dall’Atalanta, che ne detiene il cartellino.

Proprio riguardo a questo affare durante il prepartita di ieri, è stato svelato un retroscena che non ha di fatto nulla di inaspettato ma che conferma ciò che è successo realmente in questo affare.

In particolar modo è stato confermato il motivo per il quale il ragazzo, sebbene Paratici lo volesse subito tra le fila dei bianconeri, è stato lasciato in Emilia ancora per sei mesi. A svelarlo è stato proprio il ds dei ducali, Faggiano, il quale ha parlato ai microfoni di Sky pochi minuti prima dell’incontro.

Calciomercato Juventus, Kulusevski: Faggiano svela retroscena

Faggiano ha parlato dell’affare di calciomercato Juventus Kulusevski, dichiarando che sono state scritte molte illazioni e fatti non veri riguardo a questa trattativa, che sostanzialmente non ha coinvolto il Parma direttamente, poiché il giovane ragazzo è soltanto in prestito ma il cartellino è di proprietà dell’Atalanta.

Ebbene, il dirigente ha svelato che il motivo per il quale il ragazzo non si è trasferito subito tra le fila dei bianconeri, nonostante la volontà da parte di Sarri, Nedved e Paratici fosse quella di portarlo già a gennaio, è stata molto semplice: esisteva un accordo pregresso tra le parti secondo il quale il ragazzo fino a giugno non si sarebbe mosso.

I bianconeri hanno semplicemente rispettato un accordo preso in precedenza, quindi nessun esiste nessun “caso” Kulusevski.

