Gabriel Jesus è pronto a cambiare aria e trasferirsi alla Juve? I Citizens potrebbero accettare Bernardeschi come contropartita tecnica nell’affare.

La Juventus ha necessità di aumentare ulteriormente -se possibile- la qualità dei suoi interpreti, ma allo stesso tempo deve cercare di fare cassa e lasciar partire quei giocatori che, per motivi diversi, non stanno trovando spazio. Il tutto, ovviamente, senza perdere di vista la qualità della rosa, che deve sempre essere ai massimi livelli.

In tal senso i bianconeri sono da tempo alla ricerca di un giocatore in grado di dare respiro a Gonzalo Higuain o, in caso contrario, di diventarne l’erede.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe l’interesse da parte della Vecchia Signora nei confronti di Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City che si sta confermando, mese dopo mese, un vero e proprio top player tra le fila dei Citizens di Guardiola.

Il tecnico, infatti, lo considera importantissimo e lui ripaga sempre la fiducia a suon di gol: quest’anno sono già 14 e la proiezione è della sua miglior stagione da quando è arrivato in Europa in termini realizzativi.

La Juventus ci sta facendo un pensiero, ben consapevole di avere tra le mani una possibile contropartita tecnica che potrebbe interessare agli inglesi: Federico Bernardeschi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Tonali alla Juventus, Calciomercato: incontro con il Brescia, le cifre

Gabriel Jesus alla Juve, Calciomercato: Bernardeschi la contropartita

Uno scambio Bernardeschi Gabriel Jesus tra Juventus e Manchester City è prematuro anche solo pensarlo. Allo stesso tempo, però, è innegabile che l’ex giocatore della Fiorentina trovi in Pep Guardiola uno dei suoi più grandi estimatori (insieme al Tottenham di Mourinho), motivo per il quale un colloquio informale per capire se esiste margine di manovra potrebbe essere fatto.

L’idea da parte di Paratici potrebbe essere quella di cercare di ridurre il costo del cartellino del’asso brasiliano classe 1997 con l’inserimento proprio di Berna, che a Torino da Maurizio Sarri sembra aver rallentato un po’ la sua carriera: vuole cercare nuovi stimoli, che in Premier League potrebbe trovare.

Le cifre, però, sarebbero davvero importanti: per meno di 80/85 milioni di euro Gabriel Jesus non si muoverà dal City, mentre l’attaccante toscano è valutato al momento circa 40. La parte cash per la Juventus sarebbe sostanziosa, ma sicuramente non proibitiva.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Scambio Bernardeschi Rakitic, calciomercato Juventus: tutta la verità

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK