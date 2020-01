Cosa c’è di vero sullo scambio Bernardeschi Rakitic tra la Juventus ed il Barcellona? Fabio Paratici lo ha svelato prima di Juve Parma: tutta la verità.

In questi giorni si è ritornato a parlare in maniera piuttosto importante dell’affare di calciomercato Juventus che avrebbe fatto cambiare maglia ad un calciatore che quest’anno tra le fila della Vecchia Signora sta trovando poco spazio. Allo stesso tempo a Torino sarebbe sbarcato un vero e proprio top player in grado di fare la differenza a centrocampo: stiamo parlando del possibile scambio Bernardeschi Rakitic.

In moltissimi, tifosi della Juve su tutti, si chiedono che cosa ci sia di vero e, soprattutto, se l’affare può davvero andare in porto, con il croato che si trasferirebbe subito a Torino e l’ex prodotto del settore giovanile della Fiorentina contestualmente nella Liga, in Catalogna.

A svelare ulteriori dettagli ci ha pensato Fabio Paratici, CFO dei bianconeri, il quale ha dichiarato che, sebbene ci siano stati contatti assolutamente informali quest’estate, al momento non c’è assolutamente nulla di imbastito con il club catalano i cui rapporti, però, va detto, sono davvero ottimi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Calciomercato Juventus, retroscena Kulusevski: dettagli sulla trattativa

Scambio Bernardeschi Rakitic, calciomercato Juventus: parla Paratici

Le parole di Fabio Paratici sembrano chiudere, almeno per il momento, qualsiasi tipo di discorso riguardo a questo possibile scambio Bernardeschi Rakitic tra la Juventus ed il Barcellona. Allo stesso tempo, però, tutti sanno come questo tipo di affari si possano necessariamente accendere in pochissimi istanti.

Staremo a vedere se nelle prossime settimane che mancano alla fine del calciomercato ci sarà un’accelerazione in tal senso oppure no, ma una cosa è certa: i due al momento non stanno vivendo una grande stagione, tra panchina ed insoddisfazioni, motivo per il quale un cambio di maglia potrebbe rappresentare nuova linfa ed una svolta positiva nelle loro carriere.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Pagelle Juventus Parma: voti della partita di Serie A, promossi e bocciati

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK