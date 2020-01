Durante Juventus Parma 2-1 sono stati avvistati osservatori del Tottenham provenienti dall’Inghilterra: chi stavano guardando? Il calciomercato si accende.

Durante Juventus Parma il calciomercato dei bianconeri non si è fermato. L’importante vittoria della Vecchia Signora, che di fatto ha allontanato ulteriormente l’Inter in classifica, ha portato con sé anche un’altra certezza: le uscite di quest’inverno potrebbero non essere finite qui.

Il Tottenham, infatti, ieri sera ha portato all’Allianz Stadium di Torino alcuni osservatori per visionare da vicino due talenti che, alla corte di Sarri, quest’anno stanno trovando poco spazio e non sembrano essere molto felici.

Stiamo parlando di Adrien Rabiot e Federico Bernardeschi, per i quali José Mourinho stravede da tempo e sarebbe anche pronto a fare un’offerta importante alla società di Corso Galileo Ferraris pur di portarli con sé in Premier League.

Non sarà, però, semplice strapparli alla Juve che in loro vede il presente ed il futuro di questa squadra, complice il loro enorme talento, la giovane età e soprattutto la duttilità tecnico-tattica di entrambi, in grado di fare la differenza nonostante un inizio di stagione complicato per tutti e due.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Pagelle Juventus Parma: voti della partita di Serie A, promossi e bocciati

Juventus Parma, calciomercato: emissari Tottenham a Torino

José Mourinho è rimasto però parzialmente soddisfatto: se, infatti, da una parte Adrien Rabiot ha disputato una discreta partita, Bernardeschi non è nemmeno sceso in campo e questo dimostra, ancora una volta, tutte le difficoltà dell’ex fenomeno della Fiorentina nel trovare continuità di rendimento in questa assai complicata stagione per lui.

Gli equilibri della Juventus, infatti, sembrano esserci anche senza di lui, nonostante ad inizio anno fosse lui proprio l’elemento in grado sulla trequarti di mettere a posto tutti i problemi dei bianconeri.

Questo ruolo sembra averlo perso ed ecco allora che la soluzione targata Hotspur potrebbe essere per lui un’ottima chance per ripartire ed esplodere definitivamente.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> LE PAROLE DI SARRI DOPO JUVE PARMA

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK