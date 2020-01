Pagelle Juventus Parma: voti della partita di Serie A, promossi e bocciati

Tutti i voti e le pagelle Juventus Parma: i promossi ed i bocciati tra le fila dei bianconeri nella partita dell’Allianz Stadium. Le nostre valutazioni.

Ecco tutte le pagelle di Juventus Parma: tutti i voti completi dei bianconeri che sono scesi in campo questa sera all’Allianz Stadium di Torino in questo match valido per 20esima giornata del campionato di Serie A 2019-2020.

Szczesny 6,5

Cuadrado 6

De Ligt 6

Bonucci 6,5

Alex Sandro 6

21 Danilo 6,5

Rabiot 6

Pjanic 6

Matuidi 5,5

Ramsey 5,5

59′ Higuain 6

Cristiano Ronaldo 7,5

Dybala 6,5

Pagelle Juventus Parma, voti bianconeri: promossi e bocciati

E’ stata una partita davvero bella e tutta da rivedere, per chi ne ha la possibilità legalmente, quella di Juve Parma quest’oggi. I bianconeri, infatti, hanno disputato una partita davvero egregia ma anche i ducali si sono difesi e, lo possiamo dire senza alcun timore o problema, possono uscire tranquillamente a testa alta dall’Allianz Stadium di Torino questa sera dal momento che hanno fatto quello che avrebbero dovuto fare.

Ancora una volta c’è stato spazio per vedere un po’ di quel “bel gioco” che è tanto caro a Maurizio Sarri e che è il vero e proprio marchio di fabbrica del tecnico toscano: scambi veloci nello stretto, azioni in velocità e giro palla veloce ed efficace nella metà campo avversaria si sono visti a tratti nella Vecchia Signora e sicuramente l’allenatore ex Empoli, Napoli e Chelsea può ritenersi soddisfatto sotto questo punto di vista.

C’era grande apprensione per quanto riguarda la difesa dal momento che sia Giorgio Chiellini sia Mehri Demiral saranno out e la Juve dovrà giocare con soli 3 centrali a disposizione: come se la sono cavati De Ligt e Bonucci quest’oggi? Siete d’accordo con le nostre valutazioni?

