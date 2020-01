Emre Can all’ Inter, ecco gli ultimi clamorosi aggiornamenti provenienti dall’ Inghilterra

Avrebbe assolutamente del clamoroso la notizia rimbalzata dall’ Inghilterra. Secondo il Daily Mirror, infatti, sulla lista del dirigente dell’Inter Beppe Marotta sarebbe finito anche Emre Can, per il quale i nerazzurri sarebbero pronti ad offrire ben 30 milioni di euro. Conte, che è alla disperata ricerca di un centrocampista di sostanza, non disdegnerebbe l’arrivo del mediano tedesco, finito ai margini della rosa di Maurizio Sarri.

Emre Can all’Inter, Calciomercato Juventus: il clamoroso affare in vista

Al momento si tratta soltanto di voci, di sondaggi. Non è ancora stata imbastita una trattativa ufficiale tra le due contendenti per lo scudetto. I prossimi giorni, però, potrebbero aiutare a far luce sulla situazione. Emre Can-Inter potrebbe essere rivelarsi un’occasione succulenta sia per la formazione di Antonio Conte, sia per quella di Sarri, per il quale il tedesco non è assolutamente una pedina imprescindibile.

