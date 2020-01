Gonzalo Higuain può lasciare la Juventus: il Pipita è uno degli obiettivi del Psg per rinforzare il proprio attacco già nel calciomercato di gennaio.

Gonzalo Higuain al Psg: un affare di calciomercato Juventus che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni. Il Pipita si sta sempre più rendendo conto che, tra le fila dei bianconeri, ormai è diventato la prima alternativa a Paulo Dybala accanto a Cristiano Ronaldo.

Quest’anno, infatti, sebbene i numeri parlino di un giocatore che sta bene e non è affatto in crisi, sembra avere ormai capito di non essere più il titolare alla corte di Maurizio Sarri.

Per questo motivo l’argentino, tornato a Torino due anni fa dopo la doppia esperienza deludente in prestito al Chelsea ed al Milan, potrebbe seriamente pensare di guardare altrove, al di là della Continassa.

Il Paris Saint-Germain sta infatti valutando alcuni profili per l’attacco, dove Edinson Cavani ha chiesto di essere ceduto. L’uruguaiano, infatti, con l’arrivo di Mauro Icardi sta trovando sempre meno spazio e, complice qualche acciacco di troppo, è rimasto un po’ indietro nelle gerarchie.

Il Pipita, però, non è il solo profilo che la dirigenza dei parigini campioni di Francia sta valutando: sul taccuino di Leonardo sono finiti anche altri giocatori che militano in Serie A o che potrebbero farlo nelle prossime settimane.

Higuain al Psg, Calciomercato Juventus: la alternative al Pipita

Non c’è solo Higuain nella lista mercato per l’attacco del Psg, che guarda con molta attenzione alcuni giocatori di Serie A che non sembrano essere molto felici del loro status nei rispettivi club.

Piatek del Milan è uno di questi: l’attaccante polacco, dopo l’exploit dell’anno scorso, continua a fare fatica e non convincere nonostante la buona prestazione di Coppa Italia.

Lo stesso discorso vale per Dries Mertens, che al Napoli sta vivendo un’incredibile involuzione; sempre tra le fila dei partenopei il Paris Saint-Germain guarda a Fernando Llorente, usato garantito che porterebbe in Francia tanta esperienza.

Se per Giroud si deve registrare anche l’interesse dell’Inter, l’outsider vero e proprio è invece Joao Pedro del Cagliari, che in Sardegna sta vivendo una seconda giovinezza: è venuto il momento per lui di compiere il grande salto?

