Calciomercato Juventus, Fabio Paratici sta puntando un difensore con un passato nell’Inter per rinforzare la batteria di terzini: è un vero affare.

Fabio Paratici, lo sappiamo, è sempre attento a tutti i movimenti di calciomercato: vuole rinforzare la Juventus a tutti i costi e, per farlo, è pronto a sfruttare qualsiasi occasione anche se questo significa portare a Torino, tra le fila dei bianconeri, un ex giocatore dei “rivali” storici dell’Inter.

Stiamo parlando di Alex Telles, terzino che ha un breve passato -deludente- tra le fila dei nerazzurri ma che si è riscattato alla grande nel Porto, dove milita ancora oggi.

Secondo quanto riportato in esclusiva da calciomecatoweb, infatti, il CFO dei bianconeri starebbe pensando di cogliere quella che è una vera e propria occasione di mercato: il ragazzo classe 1991, infatti, sta da tempo tentennando circa il rinnovo con i portoghesi.

La sensazione è che l’ex esterno basso di difesa, tra le altre, del Galatasaray voglia iniziare una nuova esperienza: la Vecchia Signora potrebbe essere una grande occasione per cercare il riscatto in Serie A.

Calciomercato Juventus, Telles nome caldo: le cifre

Alex Telles, il cui contratto con il Porto è in scadenza il 30 giugno 2021, ha una valutazione di circa 20-25 milioni di euro ma, considerata la situazione in bilico, i portoghesi potrebbero cederlo ad un prezzo inferiore alla Juventus.

I bianconeri, infatti, apprezzano particolarmente il suo profilo non solo per una questione tecnica, ma anche e soprattutto per il fatto che possiede il passaporto italiano. Un dettaglio non da poco.

Il ragazzo, nonostante la situazione contrattuale un po’ incerta, è comunque autore di un’ottima stagione: 28 presenze, 5 gol e ben 8 assist che hanno attirato l’attenzione di tantissimi top club come Chelsea e Psg. La concorrenza, con il passare del tempo, è destinata ad aumentare.

