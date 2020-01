Infortunio Alex Sandro: nessuna frattura per il terzino brasiliano, come evidenziato dagli esami. Ma quando tornerà a disposizione?

Alex Sandro è stato costretto a uscire durante il primo tempo di Juventus Parma, match vinto dai bianconeri per 2-1 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. L’infortunio del terzino brasiliano aveva inizialmente destato grande preoccupazione in casa bianconera, in quanto si è immediatamente pensato a un problema di natura muscolare. Ma sia le prime indiscrezioni che gli esami di ieri hanno fatto tirare un bel sospiro di sollievo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Infortunio Alexsandro, ecco le prime indiscrezioni

Infortunio Alex Sandro: ecco quando rientrerà il terzino

Infatti, come evidenziato anche dal comunicato apparso nella giornata di ieri sul sito della società piemontese, il 28enne è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema al costato. I controlli clinici e radiografici a cui il giocatore si è sottoposto hanno comunque escluso fratture costali. Insomma, i tempi di recupero dovrebbero essere più brevi di quanto si pensava.

Quando tornerà a disposizione quindi Alex Sandro? Il verdeoro non dovrebbe essere presente per il match di domani contro la Roma, valido per i quarti di finale di Tim Cup, ma potrebbe tornare tra i convocati già per la sfida contro il Napoli di domenica sera. I prossimi giorni, in cui le sue condizioni saranno costantemente valutate e monitorate dallo staff medico, saranno senza alcun dubbio quelle decisive. Sarri non può che incrociare le dita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, cercasi terzino: tutto su Emerson Palmieri?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK