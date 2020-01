Nonostante il primo posto e i risultati che arrivano, non finiscono le critiche per Sarri. A bacchettarlo è anche Arrigo Sacchi.

Nonostante il primo posto in solitaria in campionato e un passaggio del turno in Champions League senza particolari patemi e difficoltà, Maurizio Sarri non sta convincendo tutti. Sui social network sono tanti i tifosi che storcono il naso di fronte al suo operato, ma non soltanto loro. Ci sono anche degli addetti ai lavori che molto spesso bacchettano il tecnico dei bianconeri.

Sacchi critica Sarri: “Così la Champions la Juve se la sogna”

A punzecchiare l’ex Chelsea e Napoli stavolta è stato addirittura Arrigo Sacchi. Questo il suo pensiero, esposto sulle pagine de ‘La Gazzetta dello Sport’: “I bianconeri di Sarri hanno vinto con il Parma, senza però confermare e mettere in mostra il gioco aggressivo e divertente visto in Coppa Italia con l’Udinese. Sarri ha il compito più difficile. Lui infatti cerca di dare un gioco più di dominio e internazionale, ma ha giocatori che hanno vinto molto praticando un football differente“.

Il buon Arrigo quindi si è soffermato sul gioco, ma anche sulla costruzione della rosa e sugli obiettivi: “Ha trovato una rosa già completa, ma sta lavorando per modificarne il pensiero e orientarne i comportamenti. Se ci riuscirà avrà compiuto un capolavoro e i suoi giocatori ne beneficeranno. Se l’obiettivo è il campionato, forse si può vincere anche giocando così. Se l’obbiettivo è la Champions bisognerebbe praticare un football più collettivo o avere una rosa di campioni“. Insomma, Sacchi lancia un allarme: non è questa la strategia per trasformare il sogno Champions in realtà.

