Marco Tardelli ha voluto dire la sua sul lavoro di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Ecco le sue parole e il suo pensiero.

Ex giocatore della Juventus e grande protagonista nel Mondiale vinto dall’Italia nel 1982, Marco Tardelli è senza alcun dubbio uno dei personaggi calcistici più amati e importanti. Il 65enne ha voluto dire la sua sulla corsa scudetto, soffermandosi soprattutto sull’impatto e sul lavoro dei due allenatori.

Juventus, senti Tardelli: “Non si vede la mano di Sarri”

Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de ‘Il Mattino’: “Nella Juventus vedo un cambiamento di gioco, anche perché per il resto c’era poco da voler cambiare. In alcuni momenti si vede un tipo di gioco diverso, ma non credo che siano ancora quello che pensavano di avere. Senza dubbio c’è molto più il segno di Conte. Vedo nell’Inter la sua aggressività. Vedo ragazzi che nella passata stagione non riuscivano ad avere un rendimento accettabile e dare il massimo. E’ evidente che credono in lui e nel suo lavoro“.

Il pensiero di Tardelli sembra quindi sottolineare come la mano di Sarri nella Juventus si veda ancora poco o comunque meno di come ci si aspettava. Ma d’altronde è stato lo stesso tecnico dei piemontesi a dire nel post partita di ieri che si può e si deve ancora migliorare. Insomma, nessuna bocciatura da parte del campione del mondo.

