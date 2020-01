Calciomercato Juventus, dietrofront su un talento dello United?

Calciomercato Juventus, i bianconeri sarebbero pronti a tirarsi indietro su un giocatore del Manchester United.

Nei giorni scorsi si è parlato molto di un interessamento della Juventus nei confronti di Tahith Chong, stellina dello United. Un talento classe 1999 che tanti club stanno seguendo con particolare interesse considerando che il suo contratto con il club inglese scadrà il prossimo 30 giugno. Un acquisto a parametro zero che in tanti sognano, considerando che parliamo di un’ala destra forte sia fisicamente che tecnicamente. E con ampi margini di crescita.

Calciomercato Juventus, il tweet di Romeo Agresti

Il giornalista Romeo Agresti, sempre vicino alle vicende dei bianconeri, ha sottolineato però come il giovane giocatore olandese Chong non sia nel mirino del club torinese. Pur senza specificale le motivazioni.

#Chong non è un obiettivo della #Juventus // Chong is not a Juventus target ❌⚪️⚫️ @GoalItalia @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) 22 gennaio 2020

Si potrebbe pensare che la Juventus non voglia far irritare il Manchester United, proprietario del cartellino. Gli inglesi in fondo sperano ancora di riuscire a trattenere il giocatore, che si sta mettendo in mostra nel campionato under 23 e comunque ha collezionato due gettoni di presenza in prima squadra. Sulle tracce del giocatore c’è comunque anche l’Inter, che starebbe anch’essa seguendo con attenzione l’evolversi della vicenda.

La Juventus senza dubbio vorrà mantenere ottimi rapporti con la dirigenza dei Red Devils. Magari in previsione di un’offerta da fare in estate per riportare Paul Pogba all’ombra della Mole?

