Calciomercato Juventus, piace un big della Premier League

Il calciomercato Juventus si arricchisce di un altro grande nome. I bianconeri sarebbero sulle tracce di un big della Premier League.

Già, sarebbe davvero un grandissimo colpo riuscire a portare una stella di prima grandezza come Harry Kane in bianconero. E’ questo il grande nome che sta circolando in queste ore come possibile erede di Cristiano Ronaldo, come uomo simbolo dell’attacco juventino. Dalla Spagna infatti sono sicuri che il giocatore a fine stagione lascerà il Tottenham ed è dunque in vendita.

Harry Kane è uno dei centravanti più forti del mondo, lo ha dimostrato a suon di gol sia con la maglia del Tottenham che con quella della nazionale inglese. Attualmente è ai box per infortunio, ma questo non toglie che per gli Spurs sia un giocatore fondamentale, la cui valutazione supera i 150 milioni di euro.

Una somma decisamente importante, un investimento che però potrebbe fruttare tanto, considerando che il giocatore non ha nemmeno compiuto i 27 anni ed è dunque nel pieno della maturità calcistica.

Calciomercato Juventus, l’indiscrezione arriva dalla Spagna

E’ stata “Catalunya Radio” a riportare per prima questa voce di calciomercato, affermando come il Tottenham sia pronto a cedere la sua stella a fine stagione. Anche perchè va detto che molto interessato alle prestazioni di Kane c’è anche il Barcellona. I blaugrana, che seguono pure Lautaro Martinez, devono svecchiare il reparto offensivo, visto che Suarez ha da tempo superato i 30 anni. Tra l’altro l’uruguaiano è anche infortunato seriamene e questo però potrebbe portare il Barcellona a fare adesso uno sforzo importante per acquistare un nuovo bomber.

