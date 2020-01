Douglas Costa ritorna al Bayern Monaco a giugno? Le ultimissime news di calciomercato Juve parlano di un ritorno di fiamma dei tedeschi: lo scenario.

Douglas Costa ritorna nel mirino del Bayern Monaco, il suo ex club con cui il ragazzo brasiliano classe 1990 era riuscito a vincere tutto diventando non solo un vero e proprio top player, ma anche e soprattutto un grande uomo spogliatoio all’interno della squadra.

Adesso il club sta vivendo un momento di difficoltà ed i senatori della squadra, per risolvere i loro problemi, hanno chiesto alla società di riportare in Germania il ragazzo, che alla Juventus sta vivendo una stagione importante sotto il profilo del rendimento, ma deludente dal punto di vista degli infortuni.

Il brasiliano, infatti, è spesso e volentieri a mezzo servizio a causa di continui fastidi muscolari che ne limitano non solo il rendimento ma anche e soprattutto il minutaggio.

I bianconeri, che lo hanno pagato circa 40 milioni di euro tra prestito e riscatto, non vorrebbero nella maniera più assoluta, tuttavia la Vecchia Signora, visti i continui problemi fisici del ragazzo, potrebbe iniziare a pensare all’ipotesi di cederlo, magari in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il prezzo, secondo quanto riportato da calciomercato.it, però, non sarebbe poi così alto dal momento che, al netto di un talento enorme e smisurato in grado di fare la differenza in qualunque club al mondo, i suoi continui infortuni muscolari ne abbassano notevolmente il valore del cartellino.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Juventus Roma Coppa Italia, Rugani chiede spazio: Sarri lo accontenterà?

Douglas Costa al Bayern Monaco, calciomercato Juventus: ritorno di fiamma?

Il ragazzo non ha mai espresso la volontà di trasferirsi altrove, tuttavia non è da escludere che la Juventus possa pensare di liberarsi di un ingaggio pesante come il suo per acquistare, successivamente, un giocatore più affidabile dal punto di vista fisico e muscolare.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane: le basi di questo possibile ritorno di Douglas Costa al Bayern Monaco, infatti, verrebbero già poste adesso per poi concretizzare il tutto in estate.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Scambio Donnarumma Emre Can, Calciomercato Juve e Milan: le cifre

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK