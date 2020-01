Sembra essere pronto ed impostato lo scambio Donnarumma Emre Can di calciomercato Juve e Milan: le cifre dell’affare inaspettato tra i due club.

La notizia se confermata sarebbe davvero clamorosa e potrebbe far cambiare gli scenari del calciomercato della Juventus e non solo: si sta infatti pensando ad uno scambio Donnarumma Emre Can tra i bianconeri ed il Milan, secondo quanto riportato da Calciomercato.it.

Fin qui non sembrerebbe essere nulla di nuovo dal momento che il bianconero era già finito nel mirino dei rossoneri da parecchio tempo, così come il portiere numero 99 era nei radar di Paratici già da un po’.

Quello che colpisce, però, è un altro fatto: questo avvicendamento tra i due calciatori sarebbe alla pari. Entrambi, infatti, vengono valutati circa 40 milioni di euro: questo è infatti il prezzo del loro cartellino che sembrerebbe convincere entrambe le parti a non accettare ulteriori somme di denaro da parte dell’altra società.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Calciomercato Juventus, Sarri fa chiarezza sui possibili partenti

Scambio Donnarumma Emre Can, calciomercato Juventus: sarà alla pari?

Se, da una parte, Donnarumma sta vivendo una stagione deludente a causa di un Milan che ormai non è più quello di un tempo, dall’altra non si può dire lo stesso di Emre Can che, in termini di risultati, può ritenersi più che soddisfatto: la sua Juventus, infatti, continua a vincere.

Il suo minutaggio, però, rasenta lo zero: l’esclusione dalla lista Champions è un duro colpo che non sembra essere ancora stato ammortizzato dal ragazzo classe 1994, che quando ormai due anni fa era arrivato a Torino avrebbe pensato a qualsiasi scenario fuorché a questo nel breve termine.

Adesso il suo futuro potrebbe tingersi inaspettatamente di rossonero, anche Inter, Everton e Psg sono sempre alla finestra. Una cosa, però, è certa: a gennaio, viste le premesse, potrebbe davvero partire.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Juventus Roma Probabili Formazioni Coppa Italia: Sarri fa turn over?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK