Pagelle Juventus Roma, tutti i voti della partita andata in scena all’Allianz Stadium tra i bianconeri e i giallorossi e valida per i quarti di Tim Cup.

Juventus Roma ha chiuso il programma settimanale dei quarti di Coppa Italia. Un match intenso e appassionante e senza esclusione di colpi quello dell’Allianz Stadium. Ecco le pagelle della sfida:

Buffon 6

Danilo 6

41′ Cuadrado 6

Rugani 6

Bonucci 6,5

Alex Sandro 6,5

Bentancur 7

Pjanic 6

Rabiot 6,5

76′ Matuidi s.v.

Douglas Costa 6,5

67′ Ramsey 6

Higuain 6

Cristiano Ronaldo 7

Pagelle Juventus Roma ci portano ad analizzare le prestazioni di alcuni singoli. In casa piemontese gli occhi non potevano non essere puntati in primis su Cristiano Ronaldo. Il portoghese, che ha ritrovato forma fisica, determinazione e via del gol, è sempre e comunque il giocatore più atteso e su cui si accendono i riflettori. Attenzione però anche per Gonzalo Higuain. Il Pipita deve ritrovare continuità, serenità e lucidità sotto porta, cose che sembrano un po’ mancare. Qualche segnale doveva darlo anche Douglas Costa. Il brasiliano deve senza alcun dubbio dimostrare di meritare una maglia da titolare o comunque più spazio in questa Juventus.

A proposito di segnale il pensiero non può non andare ad Adrien Rabiot. Il francese aveva oggi un’altra grandissima opportunità e chance per mettersi in mostra e dimostrare qualcosa. Stesso discorso per Rodrigo Bentancur, a cui Sarri sta dando sempre maggiore fiducia. E occhio anche a Rugani, oggi titolare in questo match contro la Roma. L’ex Empoli non poteva non provare a far cambiare idea a chi considera sia ultimo nelle gerarchie difensive. Insomma, di argomenti e di spunti ce n’erano davvero tanti. E molte risposte sono arrivate. Anche perché in palio c’era comunque la semifinale di un trofeo.

