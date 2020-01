Sarri, il siparietto col tifoso youtuber è da ridere

Maurizio Sarri e l’abito scuro. Un rapporto non proprio idilliaco, il tecnico preferisce la tuta. Ecco il siparietto col tifoso youtube.

L’allenatore della Juventus non veste sempre in giacca e cravatta. Tutt’altro. Anche durante le sue esperienze passate lo si è visto spesso in tuta. Un abbigliamento del resto più consono a chi vive la partita praticamente in campo. E pazienza per lo stile.

Lo youtuber Luca Toselli è stato protagonista di un simpatico siparietto con Sarri proprio a riguardo. Video che ha pubblicato sul suo profilo Twitter. “Mister, sta tanto bene in giacca e cravatta, sa?” ha scandito Toselli nei riguardi dell’allenatore, che ha risposto simpaticamente “Mi stai prendendo per il c**o?” prima di andare via ridendo.

