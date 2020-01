Calciomercato Juventus, ritorna Tevez: l’annuncio clamoroso

Calciomercato Juventus, Tevez vicinissimo al ritorno in Europa: ecco la clamorosa indiscrezione rilanciata da Espn

Carlos Tevez starebbe pensando ad un clamoroso ritorno in Europa. Secondo quanto rilasciato dai colleghi di Espn, infatti, sull’Apache si sarebbe mosso in maniera importante il Manchester United, pronto a proporre un ricco contratto di due anni al talentuoso attaccante argentino. I “Red Devils”, dopo un inizio di stagione parecchio complicato, culminato con il clamoroso tonfo interno contro il Burnley, sono alla disperata ricerca di una scintilla che possa rianimare tutto l’ambiente. Ecco perchè la dirigenza inglese si sta muovendo per cercare di capire la disponibilità di Tevez per quello che sarebbe un clamoroso ritorno.

Tevez al Manchester United, Calciomercato: la trattativa si farà?

Non sarà facile portare a termine questa trattativa. Tevez, infatti, che quattro anni fa ha deciso di lasciare la Juventus per quella che definì una vera e propria “scelta di cuore”, è legato in modo viscerale al Boca Juniors, i cui colori lo hanno accompagnato fin dalla sua infanzia. Al momento, va detto, una vera e propria trattativa non è stata ancora imbastita: siamo ancora nell’ambito dei sondaggi perlustrativi. Le prossime ore potranno gettar luce su quella che potrebbe rivelarsi una vera e propria clamorosa trattativa di mercato.

