Padovan: “Pogba in declino, la Juve deve vendere non comprare”

Che Paul Pogba sia uno dei sogni di calciomercato della Juventus ormai è notizia vecchia. Il centrocampista francese sarebbe un grande colpo per la squadra di Sarri.

Eppure c’è chi non la pensa così, come ad esempio il giornalista Giancarlo Padovan, che è intervenuto all’interno del “Punto Nuovo Sport Show”, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo. Padovan ha apertamente espresso il suo dissenso sul possibile ritorno in bianconero dell’asso francese. “Pogba alla Juve? Un giocatore quando è già stato in una squadra, di rado può fare la differenza. E’ in rotta di collisione con tutti gli allenatori che ha avuto, è in declino e non credo che la Juve prenda Pogba, perché hanno bisogno di incassare, non di spendere. Il problema della Juve, adesso e a giugno, sarà vendere” ha detto.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno di Tevez?

Pogba sogno dei tifosi

Chi non la pensa così sono senz’altro i tifosi bianconeri, che sperano in un ritorno di Pogba in bianconero. Il mediano della nazionale francese ha già giocato a Torino dal 2012 al 2016 collezionando 28 gol in 124 presenze. Non avrebbe problemi di ambientamento ovviamente. E sarebbe un ottimo rinforzo per un centrocampo juventino che attende rinforzi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK