Calciomercato Juventus, il rinforzo arriva dal Napoli?

Calciomercato Juventus, il rinforzo per il centrocampo a gennaio potrebbe arrivare dal Napoli ed è un pallino di mister Sarri.

La società bianconera probabilmente in questi ultimi giorni di mercato metterà a segno un colpo per la linea mediana, una mezzala che sappia abbinare qualità e quantità e che non abbia problemi di ambientamento nel nostro campionato. Il nome più caldo che sta circolando in queste ore è quelle di Allan, centrocampista del Napoli. Un giocatore che è ormai un veterano della serie A e che è nel mirino anche dell’Inter.

I nerazzurri però in queste ore sarebbero pronti ad accogliere un altro centrocampista, vale a dire Eriksen del TOttenham. Nel caso in cui andrà in porto l’affare con gli Spurs, probabilmente cesserà l’interesse per il giocatore brasiliano. La Juventus segue l’evolversi della vicenda, forte del fatto che Allan – nel caso in cui deciderà di lasciare il Napoli – preferirebbe senz’altro vestire la maglia bianconera.

Sia per il prestigio e per il blasone della società, ovvio, ma anche perché in panchina ritroverebbe Maurizio Sarri. Tecnico che lo stima e con il quale ha vissuto anni importanti all’ombra del Vesuvio.

Calciomercato Juventus: le altre mosse del club

Rimane comunque da capire quali saranno le altre mosse della Juve in questi ultimi giorni di mercato. Si è vociferato tanto delle possibili cessioni di Emre Can e Bernardeschi, ma per ora non c’è stato alcun accordo e non è da escludere che i due possano rimanere entrambi a Torino.

