Potrebbe essere un’estate movimentata sul fronte calciomercato per la Juventus. Tutto potrebbe ruotare attorno a Paulo Dybala.

Il calciomercato di gennaio è definitivamente entrato nel rush finale. In casa Juventus tutto è concentrato sull’emergenza nel reparto terzini, ma molto difficilmente arriverà il grande colpo. Tutto potrebbe spostarsi in vista della prossima sessione estiva. Quali sono i nomi sul taccuino della società bianconera?

Calciomercato Juventus, Dybala e non solo: le manovre estive

Tutto potrebbe essere legato al futuro di Paulo Dybala. Già l’anno scorso l’argentino è stato vicinissimo all’addio e nei mesi successivi l’ex Palermo è riuscito a riprendersi la scena. Ed è per questo che si è iniziato a parlare di rinnovo, ma la trattativa appare tutt’altro che semplice e in discesa. I piemontesi potrebbero così valutare e riflettere nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante. Una pista da monitorare con attenzione potrebbe essere quella che potrebbe portare al Paris Saint-Germain, soprattutto nel caso in cui dovesse partire uno tra Neymar e Mbappé.

Ma chi potrebbe essere il sostituto di Dybala? Un nome che affascina e intriga è senza alcun dubbio quello di Philippe Coutinho. Il Bayer Monaco non avrebbe alcun intenzione di riscattare il brasiliano. Ed ecco che il Barcellona potrebbe proporlo proprio alla Vecchia Signora. Si tratterebbe di un investimento economico importante ed è per questo che sarebbe necessaria una cessione. Ipotesi, idee e suggestioni al momento. Ma chissà che tutto non possa trasformarsi in realtà.

