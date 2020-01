La situazione di Emre Can è ancora tutta da chiarire e da decifrare. Il centrocampista tedesco potrebbe partire all’ultimo?

Quale sarà il futuro di Emre Can? Questa è una domanda a cui, a circa una settimana dalla fine del calciomercato di gennaio, è davvero difficile rispondere. Il centrocampista potrebbe però lasciare la Juventus nel caso arrivasse l’offerta giusta e in grado di convincere i bianconeri.

Calciomercato Juventus, Emre Can può partire all’ultimo

Sul giocatore ex Liverpool si sarebbero soprattutto mossi alcuni club della Premier League, in primis Tottenham ed Everton. Dalla Germania si è però parlato con insistenza di un interessamento più che concreto del Borussia Dortmund. L’ipotesi sarebbe più che gradita dallo stesso calciatore, che vorrebbe rientrare in patria. Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, i tedeschi sarebbero per di più disposti ad aggiungere dei bonus per soddisfare la richiesta bianconera di oltre 30 milioni per il suo cartellino.

Insomma, questi ultimi giorni potrebbero davvero cambiare radicalmente il futuro del teutonico. Non può comunque essere esclusa una sua permanenza alla Juventus, con tanto di inserimento nella lista per la Champions League. I dubbi sono tanti, ma saranno sciolti soltanto in questi ultimi giorni di calciomercato. Non resta quindi che aspettare.

