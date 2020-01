Calciomercato Juventus, Emre Can addio: scelto il sostituto

Calciomercato Juventus, Emre Can è sempre più vicino all’addio: i bianconeri avrebbero già scelto il suo sostituto a centrocampo. Ecco chi è.

Emre Can, non è un mistero, è ormai totalmente fuori dal progetto della Juventus di Maurizio Sarri. Il centrocampista turco classe 1994 è infatti l’indiziato numero uno per la partenza durante questa sessione di calciomercato: nonostante le parole di Fabio Paratici dicano l’esatto contrario, la realtà dei fatti sembra essere un’altra.

Secondo quanto riporta Calciomercato.it, che cita una fonte spagnola, i bianconeri avrebbero trovato già il sostituto che, sulla carta, potrebbe sostituire l’ex giocatore del Liverpool. Stiamo parlando di Leandro Paredes, centrocampista del Psg con un passato alla Roma ed allo Zenit San Pietroburgo, dove è riuscito a farsi un nome.

Gli uomini mercato bianconeri sarebbero già all’opera ormai da tempo su questa pista, visto e considerato che qualche settimana fa si parlava di un vero e proprio scambio tra le due compagini sul quale, tuttavia, fino a poco tempo fa, le parti sembravano piuttosto fredde e l’affare lontano dalla riuscita positiva.

Calciomercato Juventus, Paredes sostituto Emre Can

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane ma sia Emre Can sia Paredes sarebbero pronti a lasciare i rispettivi club nei quali, va detto, non stanno trovando molto spazio né tanto meno stanno raccogliendo soddisfazioni sotto il profilo di vista sportivo e personale.

Un cambio di maglia potrebbe servire ad entrambi per dare una svolta alla propria carriera; in particolar modo per il nazionale tedesco questo addio alla Vecchia Signora sarebbe davvero salvifico non solo per trovare spazio ma anche e soprattutto per cercare di dare una svolta fondamentale alla propria carriera che a Torino sembra essersi un po’ arenata.

