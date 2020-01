Calciomercato Juventus, un ritorno per rinforzare la difesa

Il Calciomercato Juventus sta per chiudersi in questi giorni e c’è ancora la possibilità per la dirigenza bianconera di rinforzare l’organico a disposizione di Sarri.

In queste ore si sta facendo caldo l’asse con il Psg per lo scambio che dovrebbe portare in bianconero Kurzawa e invece in Francia Mattia De Sciglio. Scambio che potrebbe andare in porto già nelle prossime ore. Ma c’è anche un’altra operazione che potrebbe rinforzare la rosa della Juve. Senza dimenticare poi gli altri rumors di mercato che vedono coinvolto il centrocampo.

Calciomercato Juventus, un ritorno dal Verona

Come riporta questa mattina Il Corriere dello Sport, un altro rinforzo è in arrivo per la Juventus nel reparto difensivo. Ed esattamente sugli esterni. Sta infatti per tornare a Torino il brasiliano Wesley, ingaggiato a parametro zero dal Verona per sfruttare lo slot da extracomunitario. Un giocatore ex Flamengo ancora giovanissimo, è classe 2000, terzino che ha ampi margini di miglioramento ma che con i gialloblù di Juric non è riuscito a trovare spazio. “Gasolina”, come viene soprannominato, dovrebbe rientrare in bianconero. Per continuare a crescere sotto la guida di Sarri oppure giocare con l’Under 23.

