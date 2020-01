Scambio De Sciglio Kurzawa, Calciomercato Juventus: trattativa avanzata

E’ in fase avanzata quella che potrebbe portare allo scambio De Sciglio Kurzawa tra Juventus e Psg: si farà nel calciomercato di gennaio?

La Juventus sta lavorando sullo scambio De Sciglio Kurzawa con il Psg. A riferirlo è Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, che ha dichiarato che le parti sono entrate in contatto per un possibile avvicendamento tra i due calciatori, i quali non sembrano essere molto felici nei rispettivi club.

Per il terzino italiano ex Milan, che in questo momento è infortunato, lo spazio tra le fila della Vecchia Signora è ridotto all’osso dal momento che davanti a lui a destra ci sono sia Cuadrado sia Danilo, mentre a sinistra Alex Sandro è inamovibile.

Per quanto concerne l’ex esterno basso di difesa del Borussia Dortmund, invece, i minuti in campo quest’anno solo poco più di 800 in sole 14 presenze tra Ligue 1 e coppe europee: troppo poche per un giocatore nel pieno della sua carriera.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Juventus-Pescara, scambio tra le polemiche: tifosi imbufaliti

Scambio De Sciglio Kurzawa, Calciomercato Juventus e Psg: i dettagli

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli riguardo a questo ipotetico scambio dal momento che rimane soltanto un’ipotesi che, seppur concreta, al momento non ha trovato conferme se non le dichiarazioni di Marchetti.

Non è tuttavia un mistero che De Sciglio si stia guardando intorno visto e considerato il risicato minutaggio concessogli da Sarri in stagione; è, invece, ormai da almeno un anno e mezzo segnalato in uscita dal Paris Saint-Germain.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane e se, soprattutto, i due riusciranno a cambiare maglia già a gennaio oppure se il tutto sarà rimandato di sei mesi: con tutta probabilità, però, l’affare si potrà fare in estate.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Calciomercato Juventus, Emre Can addio: scelto il sostituto

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK