Scambio Kurzawa-De Sciglio, reazioni contrastanti sui social

Il calciomercato Juventus sta per arricchirsi dello scambio con il Psg Kurzawa-De Sciglio. Che sta scatenando tante reazioni sui social nelle ultime ore.

Sembra davvero essere ad un passo l’accordo tra la Juventus e il Psg. In bianconero andrà il laterale mancino Kurzawa, in Francia invece Mattia De Sciglio. Uno scambio con una valutazione pari a 25 milioni di euro. Entrambi hanno trovato poco spazio in questa stagione e avrebbero così l’occasione per rilanciarsi.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Juventus, scambio Kurzawa-De Sciglio possibile

Un affare che come detto sta facendo discutere parecchio sui social. Dove come al solito ci sono favorevoli e contrari alla chiusura di questa operazione. Basta leggere un po’ di commenti su Twitter per rendersene conto.

Dario ad esempio si dice favorevole all’arrivo del giocatore francese. “#Kurzawa non sarà un mostro di consistenza, ma è un giocatore di grande qualità, capace più di fiammate creative che di continuità tecnica funzionale. Praticamente l’opposto di Sandro. È un buon profilo da avere in rosa per la #Juventus, soprattutto se senza scorie di infortuni” scrive su Twitter.

#Kurzawa non sarà un mostro di consistenza, ma è un giocatore di grande qualità, capace più di fiammate creative che di continuità tecnica funzionale. Praticamente l'opposto di Sandro. È un buon profilo da avere in rosa per la #Juventus, soprattutto se senza scorie di infortuni. — Dario Pergolizzi (@dariopergolizzi) January 25, 2020

Anche Stefano plaude allo scambio. “#DeSciglio venduto con annessa plusvalenza e l’arrivo di un terzino pari età, più tecnico, non può che essere accolta come buona notizia. Con #Kurzawa inoltre viene ristabilito l’equilibrio sulle corsie. Due terzini destri puri (o quasi) due mancini puri”.

Kurzawa-De Sciglio, le reazioni negative

C’è però anche chi non vorrebbe lo scambio. Come ad esempio Alessandro, che scrive ” Ma #Kurzawa che ca..o lo prendiamo a fa? 😂#Juventus #Calciomercato” oppure come Vincenzo che invece sottolinea: “Si ok raga va bene lo scambio #DeSciglio-#Kurzawa ma sempre 3 terzini abbiamo e poi #kurzawa gioca a sinistra mentre a destra abbiano per ora solo Cuadrado. Spero solo che non sia un altro rotto”. Massimo sottolinea proprio i tanti infortuni occorsi al giocatore.

Più che uno scambio di cartellini, direi uno di cartelle cliniche. #DeSciglio #Kurzawa pic.twitter.com/9ikeYb714w — Massimo Merlo (@MassimoMerlo1) January 24, 2020

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK