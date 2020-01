Miralem Pjanic si è infortunato durante Napoli Juventus: il centrocampista serbo è stato costretto ad uscire durante il match dopo un duro colpo subito.

Miralem Pjanic ha subito un duro colpo durante Napoli Juventus e sembra essersi infortunato: come sta il centrocampista bosniaco? Lo scontro di gioco con Demme gli ha creato non pochi problemi al ragazzo che al momento non è ancora uscito dal campo ma che, allo stesso tempo, sta tenendo in ansia tutta la panchina dei bianconeri, Sarri compreso.

Il ragazzo è stato subito e prontamente soccorso dai medici dello staff della compagine bianconera e sembra essersi ripreso, ma si nota ancora una leggera zoppia che non fa dormire sonni tranquilli alla squadra che rischia così di perdere il regista.

Infortunio Pjanic, Napoli Juventus: rimane in campo?

Al momento Pjanic nonostante il piccolo infortunio rimane in campo ma non è da escludere che durante la partita possa essere sostituito: al suo posto potrebbe spostarsi Bentancur in cabina di regia, con Maurizio Sarri che potrebbe far entrare Ramsey come interno, oppure Bernardeschi: insomma, le alternative non mancano.

Al momento, però, per fortuna, sembra essere tutto ok. Lo sguardo pochi minuti dopo l’accaduto con Leonardo Bonucci non erano stati molto rassicuranti, ma per fortuna l’allarme sembra essere rientrato.

