Napoli Juventus: Paratici parla di De Sciglio, Kurzawa ed Emre Can

Pochi minuti prima di Napoli Juventus Fabio Paratici ha parlato di mercato: gli aggiornamenti sulle trattative. Le sue dichiarazioni del pre gara.

Fabio Paratici ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli Juventus delle trattative, o possibili affari, dei bianconeri in questa fine di sessione di calciomercato di gennaio. Ecco che cos’ha detto il CFO della Vecchia Signora.

Sullo scambio De Sciglio-Kurzawa e il possibile addio di Emre Can:

“Nel mercato nascono delle opportunità. Lo scambio è soltanto un’ipotesi portata avanti dai due club. Vedremo nei prossimi giorni se sarà possibile. Su Emre, è un giocatore importante e se rimarrà saremo felici, se partirà faremo valutazioni. E’ uno dei centrocampisti più forti d’Europa ed è normale avere tante spasimanti per uno come lui.”

Su Bernardeschi:

“La Juventus ha una rosa ampia e di grande qualità quindi è normale che i calciatori siano appetiti da altri club, ma in questo caso non c’è nessuna trattativa in corso né con il Barcellona né con il Milan. Andiamo avanti con questa rosa. Vedremo le ipotesi di scambio con il Psg e poi non credo, ma vedremo con Emre Can.”

Paratici pre Napoli Juventus: Emre Can sarà sostituito?

Fabio Paratici ha avuto modo anche di parlare della possibilità riguardante una possibile sostituzione di Emre Can qualora venga assecondato nella sua volontà di partire.

“No, siamo contenuti così. Speriamo che resti perchè è un giocatore importante ma se uscirà non sarà sostituito.”

Staremo a vedere che cosa accadrà in queste ultime ore di calciomercato: riuscirà il CFO dei bianconeri a cogliere le opportunità che questo fine di gennaio avrà il serbo? Solo il tempo lo dirà.

