Calciomercato Juventus, un “nuovo Ronaldo” in arrivo?

Calciomercato Juventus, Fabio Paratici in queste ultime ore sta valutando l’acquisto di un “nuovo Ronaldo”: ecco di chi si tratta.

In comune hanno soltanto il cognome e la possibilità, forse, di incontrarsi proprio alla Juventus. Il futuro di Cristiano Ronaldo, fenomeno di proprietà dei bianconeri e in gol per nove partite consecutive, e quello Ronaldo Vieira, centrocampista classe 1998 di proprietà della Sampdoria, potrebbero incrociarsi.

Secondo quanto riportato da Sampnews24, infatti, fabio Paratici starebbe seriamente pensando di entrare a gamba tesa sul ragazzo che è diventato l’oggetto del desiderio non solo della Vecchia Signora in queste ultimissime ore di calciomercato, ma anche del West Ham che vorrebbe portarlo in Premier League.

Ciò che spaventa il CFO dei bianconeri è il fatto che i blucerchiati per lasciarlo partire arrivino a chiedere una cifra davvero importante: per meno di 20 milioni di euro il ragazzo non si muoverà da Genova, di fatto spazzando via tutta la concorrenza che si era creata. Insomma, la sensazione è che se partirà, sarà asta internazionale.

Calciomercato Juventus, piace Ronaldo Vieira della Sampdoria

Ronaldo Vieira è un giocatore in forte crescita e che piace, come detto, non solo alla Juventus. Ciò che potrebbe ulteriormente frenare il ragazzo andrebbe ricercato nel fatto che tra le fila della compagine allenata da Maurizio Sarri di spazio a disposizione in mediana ce ne sarà davvero poco.

Il rischio, sempre più alto, è quello di essere relegato nella formazione Under 23, che milita in Serie C. Al West Ham, invece, il giovane potrebbe dare continuità non solo in termini di minutaggio in campo, ma anche una vera e propria svolta nella propria carriera.

Insomma, il “nuovo Ronaldo” piace un po’ a tutti: l’affare si farà già a gennaio oppure attenderemo giugno?

