Gianluigi Donnarumma sta vivendo una stagione importante al Milan ma a fine stagione potrebbe lasciare il club per la Juventus: quanto chiede di ingaggio?

Gianluigi Donnarumma sta vivendo una stagione davvero importante tra le fila del Milan: nonostante i risultati della squadra non siano eccellenti, il portiere classe 1999 si sta mettendo in mostra con parate di altissimo livello e giocate da vero e proprio fuoriclasse. Il suo talento finalmente sembra essere sbocciato ma, ciò nonostante, nessuno aveva mai avuto dubbi su di lui.

Il ragazzo, non è un mistero, piace tantissimo alla Juventus che vede in lui il dopo Szczesny: la tradizione dei bianconeri con gli estremi difensori italiani, infatti, è molto forte e, per questo motivo, la Vecchia Signora non vorrebbe lasciarselo scappare per il futuro.

I problemi da risolvere tuttavia rimangono fondamentalmente due: il primo va ricercato nel costo del cartellino del ragazzo che, secondo quanto riporta Tuttosport, è davvero elevatissimo. Per meno di 50 milioni di euro il ragazzo non si muoverà da Milanello, rimanendo alla corte di Stefano Pioli che è stato in grado di dargli nuovamente valore.

Donnarumma alla Juventus, Calciomercato: ingaggio monstre per lui

Il secondo motivo per il quale non sarà semplice acquistare dal Milan Gianluigi Donnarumma è l’ingaggio che richiede per il trasferimento: il suo potente agente, Mino Raiola, chiede non meno di 7 milioni di euro netti a stagione, cifra che spaventa e non poco tutti i suoi possibili acquirenti, Juventus compresa.

A dire il vero all’interno della Vecchia Signora ci sono calciatori non titolari che percepiscono uno stipendio anche più elevato, come ad esempio Ramsey che di milioni all’anno ne percepisce 8, tuttavia la cifra rimane allo stesso tempo importante e presuppone una riflessione importante. Staremo a vedere.

